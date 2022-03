Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie Explosieve dollemansrit in ’Ambulance’

— Wat: actie, misdaad — Regie: Michael Bay — Met: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza González

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Michael Bay staat bekend als regisseur van ontploffingen. Ook in ’Ambulance’ blijven die niet uit. Ⓒ PR

Jake Gyllenhaal lijkt verzot op Scandinavische succesfilms. Na Brothers (2009) en The guilty (2021) is de acteur nu wederom te zien in een Hollywoodbewerking van een Deense bioscoophit: Ambulance. De regie van dit avontuur is in handen van Michael Bay (The rock, Armageddon, Transformers) die tijdens de coronapandemie handig gebruik maakte van het verlaten wegennet rond Los Angeles. Want dat is de arena waar alle actie plaatsvindt.