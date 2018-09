Robert de Hoog loopt graag naakt

"De overburen hebben het vast weleens gezien", vertelt de acteur in een interview met Viva.

''Als ze het niets vinden, kijken ze maar de andere kant op", vervolgt Hoog. En als ze het wel leuk vinden, dan moeten ze maar een keer op de thee komen. Ik heb geen moeite met naakt."

De 24-jarige acteur is vanaf woensdag naakt te zien in een fotoshoot in Viva.