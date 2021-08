Dochter Bruce Springsteen niet naar olympische finale

Springsteen zette op haar paard Don Juan van de Donkhoeve een tijd van 87,15 seconden neer maar maakte ook een fout wat haar vier strafpunten kostte. Daarmee viel ze buiten de top 30. Later deze week komt de dochter van 'The Boss' mogelijk nog wel in actie bij de kwalificaties voor de teamfinale.

De Nederlandse springruiters Marc Houtzager en Maikel van der Vleuten wisten zich wel te kwalificeren. Willem Greve viel net als Springsteen af.