Caroline leeft mee met Meilandjes, maar contact hoeft niet meer

Caroline vertrok eerder vanuit Frankrijk naar Nederland, omdat het kasteelleven in Frankrijk haar zwaar viel. Ondertussen heeft ze haar eigen modezaak in Amsterdam. Contact met de Meilandjes heeft ze niet meer gehad en ze gaat hen ook niet opzoeken als ze eenmaal terug naar Nederland zijn verhuisd. „Nee, dat verhaal heeft ook zo’n baard gekregen. We hebben iets heel moois meegemaakt, ieder gaat zijn eigen weg. Met wederzijds respect.”

Wel hoopt ze echt dat de familie ’goed door de corona-tijd heenkomt’. „Voor hen is het moeilijk omdat ik Frankrijk alles dicht is.” Dat het gezin van plan is naar Hengelo te verhuizen, vindt ze ’echt fantastisch voor ze’.

Ondertussen heeft ze ook zo haar eigen worstelingen met de coronacrisis. Haar derde kleinkind is in aantocht, maar juist nu moet ze afstand houden van haar zoon en schoondochter. „Ik zie ze nog wel, op afstand in het bos met een koffiekan. Maar niet zo heel veel. Ik vind het wel een beetje jammer het zo te ervaren.” Haar derde kleinkind is haar eerste kleindochter. „Als de kleine straks geboren wordt mag ik er niet bij zijn. Dat is toch wel jammer als je voor het eerst een kleindochter krijgt. Er is soms een troost: dat iedereen dit heeft.”