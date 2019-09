Film met Lisa Smit naar VS

In Lili neemt de auditie van een jonge actrice (Smit) voor een oudere man (De Lint) een onverwachte wending wanneer de ontspannen ontmoeting omslaat in een sluw kat-en-muisspel. De korte film wordt op 5 oktober in aanwezigheid van regisseur-scenarist Yfke van Berckelaer vertoond in het programmaonderdeel Strange Love.

Lili werd in één enkel shot gedraaid en ging eind juli in première op het Bucheon International Fantastic Film Festival in Zuid-Korea. Sindsdien gaat de film de hele wereld over. Het is nog niet bekend wanneer Lili in Nederland te zien zal zijn.

Lisa Smit is bekend uit films als Baantjer: Het Begin en TBS en series als Dokter Deen en Project Orpheus. Smit ontving onlangs een Gouden Kalf-nominatie in de categorie Beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in Baantjer: Het Begin. Ook speelt ze een van de hoofdrollen in de eerste Nederlandse Netflix Original Series Ares, die wereldwijd zal worden uitgebracht.