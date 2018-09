Miley Cyrus krijgt bezoek van Liam Hemsworth

TMZ heeft een foto van Liam bij de woning van Miley in Los Angeles gepubliceerd.

De laatste weken ging het gerucht dat het het huwelijk tussen de twee niet meer door zou gaan. Zo werd de zangeres zonder verlovingsring gespot en vertrok Liam plotseling naar Australië om bij zijn familie te zijn.

Uit een Tweet blijkt dat Miley inmiddels haar ring weer draagt. Haar verloofde is inmiddels ook weer terug in Amerika en volgens vrienden gaat de bruiloft, waarvan de datum niet bekend is, gewoon door.