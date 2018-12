Jim Bakkum op de tweede plaats

"Ik was altijd vrij goed met kinderen. Maar toen we Lux kregen, werd ik toch best onzeker. Zo klein als het is, zo´n baby heeft meteen een eigen karakter, is al echt een persoontje. Dat besef je vooraf eigenlijk niet.”

Het is een heel blij, tevreden en gemakkelijk mannetje”, vertelt de kersverse papa trots. “Hij wordt elke dag stralend wakker. Het eerste wat ik ’s morgens denk als ik wakker word, is ook ´yes, we mogen hem weer uit zijn bedje halen´. Dat hij ons dan herkent en naar ons lacht, dat is het allermooiste dat er bestaat. Hij kan trouwens ook een pruillip trekken hoor. Dat doet hij weleens wanneer Bettina voor hem gaat zingen”, grijnst hij.

Jim heeft enorme bewondering voor zijn vrouw. "Ik heb haar van haar meest kwetsbare kant gezien. Ja, het moeder worden heeft wel iets bij haar veranderd. Ik heb nog nooit iemand zó zien liefhebben. Dat vind ik fantastisch om te zien.” Lachend: "Maar ik kom nu dus op de tweede plaats."

