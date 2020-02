De zeven zussen: ’Zon’ Dit vinden wij ervan

De liefhebbers van het genre krijgen opnieuw waar hun geld. Riley levert een bijna vuistdik boek af, volgens haar vaste recept. Deze keer is het de jongste van het stel, de opstandige en in eerdere delen nogal bitchy Electra, die na de dood van hun raadselachtige adoptievader Pa Salt op zoek gaat naar haar wortels.

Voor de buitenwereld is het leven van Electra D’Aplièse perfect; ze is betoverend mooi, reist als succesvol zwart model de wereld rond en verdient bakken met geld. Maar wat op al die glamourplaatjes niet is te zien, is dat ze zich vanbinnen onzeker en leeg voelt. Wodka, cocaïne en haar personal assistant houden haar op de been. Zeker nu ze kampt met een gebroken hart en het grote verlies van de wijze Pa Salt.

Als ze op een dag een brief ontvangt van een vrouw die beweert haar grootmoeder te zijn, raakt haar leven in een verwarrende en pijnlijke stroomversnelling. Electra komt erachter dat haar roots in Kenia liggen, bij de trotse Masai. Riley neemt de lezer mee vanuit het bruisende Manhattan naar de open vlaktes in Afrika, waar giraffen en nijlpaarden in de zon baden en de dramatische familiegeschiedenis van Electra begint.

Verslavend

Net als in de vorige delen vermengt Riley zwijmelromantiek met historie. Een lesje (exotische) cultuur en bijzondere reisbestemmingen worden afgewisseld met alledaagse pijn en verdriet. Een smeuïge en kennelijk voor een groot publiek verslavende mix.

Electra leert dankzij haar hervonden bloedverwanten wat ware moederliefde is en dat deze niet alleen gegeven kan worden door de biologische moeder. Ze durft haar angsten onder ogen te zien en gaat de strijd met haar drugsverslaving aan. Zonder te willen spoileren: zakdoek bij de hand als het einde nadert, want Riley trekt alle registers open!

Daarna volgt voor de ware fans opnieuw een periode van gespannen wachten op het zevende en laatste deel uit de reeks: waarin de onbekende, verloren zevende zus eindelijk zal opduiken en hopelijk de waarheid achter de drijfveren van de enigmatische Pa Salt onthuld zullen worden.

✭✭✭