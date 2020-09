Intiem portret van Greta Thunberg (17)

Greta Thunberg ontketende met haar schoolstaking een wereldwijde klimaatrevolutie. Ⓒ Anders Hellberg

De meningen over de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (17) zijn op z’n zachtst gezegd verdeeld. Dat maakt de documentaire I am Greta - in première op het 77e filmfestival van Venetië en vanaf 20 oktober te zien in de Nederlandse bioscopen - des te interessanter.