Lindsay Lohan in serie Charlie Sheen

Lindsay wil voordat ze 90 dagen verplicht in rehab gaat, blijkbaar nog even genieten van het leven. "Lindays plannen voordat ze naar de kliniek moet? Een week werken met Charlie Sheen in Los Angeles en daarna wil ze op vakantie naar Brazilië. Ik maak geen grapje", zegt een insider tegen New York Post.

Lindsay, die 2 mei in rehab gaat, en Charlie lijken een haat-liefdeverhouding te hebben. De acteur heeft de afgelopen maanden meerdere keren aangeboden de probleemactrice uit de problemen te helpen door haar geld te lenen. Lindsay nam het geld (maar liefst 100.000 dollar) aan, maar zou tegen haar vrienden hebben gezegd dat ze niet gediend is van Charlies bemoeienis.