Advocate Epstein-slachtoffers boos dat prins Andrew niet meewerkt

Haar oproep komt nadat openbaar aanklager Geoffrey Berman maandag had gezegd dat Andrew niet bereikbaar is en nog niet heeft meegewerkt aan de misbruikzaak tegen zijn voormalige vriend. „Ik vond het afgrijselijk om te horen dat prins Andrew zich niet aan zijn woord heeft gehouden”, reageert Bloom. „Het is heel teleurstellend dat prins Andrew publiekelijk heeft gezegd dat hij zou meewerken en dat nu gewoon niet doet.”

Volgens de advocate kan het dat de prins uiteindelijk, met hulp van justitie in het Verenigd Koninkrijk, wordt gedwongen vragen van de FBI te beantwoorden. „We eisen gerechtigheid. We gaan niet hopen dat mensen komen opdagen om vragen te beantwoorden. We eisen het, we staan erop en we gebruiken de wet om dat voor elkaar te krijgen.”

Interview

Andrew sprak vorig jaar met de BBC over zijn banden met de Amerikaanse zakenman, die vorig jaar zelfmoord pleegde in de gevangenis. Tijdens het veelbesproken televisie-interview ontkende de zoon van koningin Elizabeth onder meer dat hij seks had gehad met een destijds minderjarige vrouw die door Epstein zou zijn geronseld. Ook beloofde Andrew dat hij alle vragen van de FBI in de misbruikzaak tegen de zakenman zou beantwoorden.

Het gesprek in november zorgde ervoor dat de prins zijn koninklijke taken moest neerleggen. Andrew verdween uit de schijnwerpers en liet zich pas onlangs weer in het openbaar zien. Toen vergezelde hij zijn moeder naar de kerk.