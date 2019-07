’Meghan was altijd al bestemd voor grote dingen’

Meghan, hier nog als actrice in een relatief onbekende film, maar ’al voorbestemd om grote dingen te doen’ Ⓒ BSR Agency

Priyanka Chopra heeft altijd al in Meghan geloofd. En zij kan het weten, want zelf wist ze als een van de weinige Indiase acteurs ondanks alle vooroordelen het te maken in Hollywood.