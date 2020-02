Februari: horrormaand voor showbizzkoppels

Het liefdesgeluk van André Hazes en Bridget Maasland heeft niet heel lang geduurd... Ⓒ Instagram

Met Valentijnsdag als troefkaart mag februari beslist worden gezien als de maand van de liefde. Maar het lijkt erop dat Cupido, althans dit jaar in showbizzland, zijn pijl en boog heeft verruild voor losse flodders. We zijn nog maar net over de helft en ondertussen hebben al vijf bekende Nederlandse koppels deze maand besloten de stekker uit hun relatie trekken...