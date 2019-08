Yolanthe reageert op scheiding

Jinek weet de overstap te maken van werk naar privé door eerst even over haar zoontje te babbelen, maar al snel komt ze tot de kern. „Je bent de laatste tijd veel in het nieuws geweest omdat jij en Wesley uit elkaar zijn. Hoe gaat het op dat gebied voor jou nu?”, vraagt Eva.

„Nou om heel eerlijk te zijn vond ik het spannend om hier vanavond te zitten”, reageert Yolanthe met een trilling in haar stem. „Omdat het voor het eerst weer is voor de camera’s en er veel gebeurd is. En het nog steeds best wel turbulent is. Ik wil er eigenlijk ook niet te veel over zeggen. Ik ben blij dat ik hier nu kan zijn voor DNA en alle andere dingen die ik ga doen”, stelt ze.

„Kan ik dan concluderen dat het goed met je gaat?”, vraagt Jinek. „Ja”, reageert Yolanthe kort maar krachtig.