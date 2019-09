Madonna tijdens tournee in kleding van déze Nederlandse ontwerper

Bono maakt het in New York Ⓒ Eigen foto

Hij is nog maar 21 jaar, maar heeft Kanye West gesproken op een afterparty bij de Fashion Week in Parijs, foto’s gemaakt met Paris Hilton en naast Kourtney Kardashian gezeten in een restaurant. Maar het grootste wapenfeit: Madonna staat komende dinsdag wanneer haar tour Madame X begint, op het podium in zíjn kleding. Modeontwerper Bono van Peursem timmert aan de weg en is zelf nog láng niet tevreden.