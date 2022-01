Talitha Muusse: principes belangrijker dan carrièrekansen, status of geld

Dat vertelde zij woensdag in gesprek met Mischa Blok op NPO Radio 1. „Ik heb ’s nachts in bed veel getwijfeld: heb ik nou een fout gemaakt? Waarom ben ik toch zo principieel? Je gooit je eigen glazen in, wat doe je met je carrière, je hebt hier zo hard naar toegewerkt!”

Maar inmiddels, na een jaar, is Talitha in een fijne fase beland en heeft zij volledig vrede met de manier waarop zij Op1 heeft verlaten. „Het is heel fijn om een soort trots te voelen”, legde zij uit. „Ik weet nu dat mijn principes belangrijker zijn dan mijn carrièrekansen, status of geld. Het is best fijn om daar een keer in getest te worden. Ik ben nu dertig en ik weet waar ik voor sta: dat brengt best rust.”

De presentatrice had onderschat hoe groot de impact van een podium als Op1 zou zijn. „Je ervaart opeens een enorme publieke bekendheid, iedereen heeft een mening over je: dat had ik nog nooit op zo’n grote schaal meegemaakt. Zeker als het dan zo afloopt, is dat een flinke klap.”