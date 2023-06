Ferry Doedens over ’ordinaire’ foto: ’Alles is puur natuur’

Doedens maakte afgelopen weekend de tongen los door een opvallende foto te plaatsen waarop hij alleen in onderbroek staat. Sommige mensen vonden dat ’ordinair’ en niet geschikt voor Instagram.

„Het was best wel een hele hete zomerdag en ik dacht: weet je wat, ik doe even m’n broek en T-shirt uit. En ik maak een fotootje en ik zet die op Instagram”, aldus Doedens. „Toen keek ik een uur later en zag ik dat ’ie best wel vaak was geliket, maar dat er ook best wel veel reacties waren met: ’dit kan je toch niet plaatsen’ en ’dat is toch niet normaal wat je doet’.”

Doedens, die ook een Only Fans-account heeft, vindt de reacties een beetje preuts. „Ik hoef Instagram maar te openen en ik zie echt alleen maar mensen in bikini, of mannen waarbij je best wel ’het zaakje’ ziet zitten.”