Aaron Carter weigert wapens in te leveren

In een interview met de showbizzsite maandag zegt Aaron niet te weten wie de autoriteiten heeft gebeld, maar dat hij vermoedt dat het iemand uit zijn naaste omgeving was. Het team zou de intentie hebben gehad hem gedwongen op te laten nemen. De zanger liet bij aanvang van het onaangekondigde bezoek meteen weten dat er een flinke hoeveelheid geladen wapens in het huis lagen. Na een evaluatie kon Aaron niet alleen thuisblijven, hij mocht ook zijn wapens houden.

Vorige week maakte de 31-jarige in tv-programma The Doctors bekend dat hij aan schizofrenie en angstaanvallen lijdt en manisch-depressief is. In het interview met TMZ ontkent hij dat, en zegt hij dat in het fragment waarin hij zijn aandoeningen lijkt te delen geknipt is. De makers van de show ontkennen dat.

Aaron werd op zijn negende bekend toen hij op het podium zong tijdens een concert van de Backstreet Boys, de band van zijn oudere broer Nick. Hij kreeg al snel een platencontract en scoorde een aantal hits, waaronder I Want Candy.