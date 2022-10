Beatles blijven halve eeuw later verrassen

Sterren

Great balls of fire-zanger Jerry Lee Lewis (87) overleden

De Amerikaanse zanger Jerry Lee Lewis is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij gold als een van de belangrijkste vertolkers van het rock-'n-roll-genre dat opkwam in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Zijn bekendste nummer was Great Balls of Fire. Lewis stierf in zijn woning in Memphis, Tennessee, h...