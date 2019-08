Kelly Clarkson vlak na awardshow opnieuw naar ziekenhuis

En opnieuw gebeurde het terwijl Kelly op livetelevisie was. Dit keer zat de zangeres midden in opnames van de liveshows van de Amerikaanse versie van The Voice. „Blake (Shelton red.) was tegen mij aan het praten en opeens viel alles weg wat hij zei. Ik greep zijn arm en zei: er is iets mis”, herinnert Clarkson zich. „Het was pijnlijker dan de blindedarmontsteking. Het gebeurde letterlijk een week na mijn operatie, dus ik was heel erg bang.”

Clarkson presenteerde de Billboard Awards toen haar blinde darm opensprong. Maar ze ging gewoon door met de show. „Ik wilde mensen niet teleurstellen”, zegt ze. „Ik probeerde gewoon te ontspannen, maar in werkelijkheid had ik zoveel pijn.”