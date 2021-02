Zo probeert Ghislaine Maxwell onder aanklachten uit te komen

In het eerste verzoek stellen Maxwells advocaten dat de aanklacht waarin de socialite wordt beschuldigd van het ronselen van minderjarige meisjes, moet worden geschrapt. „Omdat de vermeende strafbare feiten niet later dan 1997 hebben plaatsgevonden en de aanklachten in 2020 zijn ingediend, is er sprake van verjaring”, staat te lezen in het verzoek.

In een tweede verzoek pleiten haar advocaten dat de aanklacht van meineed - de socialite zou hebben gelogen tijdens een verhoor - moet worden ingetrokken. De vragen die tijdens het verhoor werden gesteld, zouden ’dubbelzinnig’ van aard zijn.

Maxwell zou het allesbehalve naar haar zin hebben in de cel. Naar eigen zeggen wordt ze zelfs mishandeld door de gevangenbewaarders. Een borgverzoek dat de socialite indiende om de rechtszaak tegen haar, die later dit jaar van start gaat, in vrijheid te mogen afwachten, werd eind december afgewezen.