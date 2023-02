Jeremy Renner wil alweer aan het werk: ’Zo snel mogelijk’

De 52-jarige Renner deelt een foto van zijn aanstaande Disney+-show Rennervations. Daarin bezoekt hij allerlei gemeenschappen in de wereld en bouwt hij speciale voertuigen die zij nodig hebben. „Zodra ik weer op de been ben, komen we naar jou, over de hele wereld... Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn!”, aldus de Marvel-acteur.

Vorige week werd bekend dat Renner bij het ongeluk probeerde te voorkomen dat zijn neef werd geraakt door de sneeuwschuiver. Daardoor kwam hij echter zelf onder het voertuig terecht. De acteur brak in totaal zo’n dertig botten. Ook liep hij inwendig borstletsel op en raakte hij gewond aan zijn benen.