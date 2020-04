Duffy onthult details verhaal ontvoering

„Tijdens mijn verjaardag werd ik gedrogeerd in een restaurant, om vervolgens vier weken lang gedrogeerd te worden en naar het buitenland te worden ontvoerd. Ik herinner me helemaal niets van een vliegreis en bevond me opeens achterin een auto. Ik werd in een hotelkamer gestopt, waar de dader mij verkrachtte. Ik was doodsbang en durfde niet te vluchten. Ik heb geen idee hoe ik de kracht heb gevonden om die dagen door te komen”, aldus Duffy.

Uiteindelijk zou haar kwelgeest het haar hebben toegestaan om terug te vliegen naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij haar nog steeds gedrogeerd zou hebben, nota bene in haar eigen huis. „Ik weet niet of hij mij toen ook weer verkracht heeft. Ik weet wel dat ik niet naar de politie durfde te stappen, omdat ik dacht dat ik anders vermoord zou worden. Ik kon het risico niet lopen om ’nieuwswaardig’ te worden in verband met mijn veiligheid. Dus ik moest mijn instincten volgen.”

’Levend vermoord’

Duffy schrijft dat deze traumatische gebeurtenissen van grote invloed zijn geweest op haar leven. „Ik wilde het liefst mijn naam veranderen en naar een ver land verdwijnen. Het voelde alsof ik was beroofd van mijn mensenrechten. Maar een derde van mijn leven is al verwoest door dit incident en ik wilde mezelf, en alles wat ik in de muziek heb bereikt, niet zomaar uitvlakken. Verkracht worden is alsof je levend wordt vermoord. Het heeft heel lang geduurd voordat ik hier bovenop ben gekomen. Maar ik schaam me niet langer voor dat wat er gebeurd is.”

Steun

De eerste keer dat de zangeres, die in 2008 vanuit het niets doorbrak en een gouden toekomst voor zich leek te hebben voor ze plotseling van de aarbodem leek verdwenen, was in februari dit jaar. Toen postte ze ineens op haar Instagram het verhaal dat ze ontvoerd, gedrogeerd en verkracht was. Meer details, zo beloofde ze, zou ze later onthullen in een exclusief interview.

Daarvan lijkt nu geen sprake. De BBC verwijst in de berichtgeving naar een website die van de zangeres zou zijn, waarop het verhaal in een worddocument geschreven staat. Als titel draagt het document The 5th House, een term uit de astrologie.

Duffy liet toen ook weten dat het inmiddels weer goed met haar ging, wel verzocht ze om steun. Die kreeg ze dan ook volop van haar volgers.