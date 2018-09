Ogen Angela Groothuizen gelift

"Ik ben 53, maar het enige wat ik gedaan heb is mijn oogleden", zegt Angela woensdag in RTL Boulevard. "Het begon voor mijn ogen te hangen, ik kon geen make up meer op."

De rimpels van de presentatrice blijven waar ze zijn, omdat Groothuizen die juist mooi vindt.

Angela is sinds woensdag te zien als presentatrice van Een nieuw begin. In het programma krijgen mensen in de vorm van geestelijke bijstand of een cosmetische ingreep een opknapbeurt.