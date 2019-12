Julia Garner en Mark Foster getrouwd

De twee hielden het intiem, schrijft E! News, met familieleden en naaste vrienden. De twee gaven elkaar woensdag27 deember al het jawoord, maar delen nu pas foto’s van de gebeurtenis op sociale media. Onder de gasten was mode-goeroe Zac Posen, die een aantal achter-de-schermen-foto’s en video’s van de receptie online zette.

„Gefeliciteerd Julia en Mark”, schreef de ontwerper op Instagram bij een foto waarop het bruiloftspaar elkaar hartstochtelijk zoent.

De twee zouden zich in mei hebben verloofd, toen ze in het Amerikaanse nationale park Yellowstone waren. Veel details zijn er verder niet bekend. Het stel hield de lippen stijf op elkaar over hun romance en maakte de verloving dan ook niet publiekelijk bekend. Wel was de Ozark-actrice gezien met een enorme verlovingsring.

Begin volgend jaar is Julia Garner te bewonderen in The Assistant, een dramafilm over seksuele intimidatie, gebaseerd op de figuur van filmproducent Harvey Weinstein.