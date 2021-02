Radio 2-dj Jeroen van Inkel is stem kwijt

„Mag twee weken niet praten! Overbelast. Dus als ik geen antwoord geef....”, schrijft Van Inkel op sociale media bij een foto van zichzelf met ducttape over zijn mond.

De 59-jarige radiocoryfee verzorgt namens BNNVARA drie shows – in de ochtend en in de nacht – in het weekend. Giel Beelen zal de komende weken de ochtendshow overnemen. Het is nog niet bekend wie de nachtuitzending gaat presenteren.

Van Inkel maakte afgelopen najaar de overstap van NPO Radio 5 naar NPO Radio 2.