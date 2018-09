Emma Stone moeite met bekendheid

"Als mensen iets tegen je zeggen dan is het leuk. Maar als mensen fluisteren en naar je wijzen dan voel ik me net een dier in een dierentuin", zegt Stone tegen de Engelse Metro.

"Dat is eng en ook raar", vervolgt ze. Toch kan de actrice er ook van genieten wanneer ze herkend wordt. "Als iemand naar je toekomst en je gewoon als een normaal mens behandelt dan voel ik dat ik er gewoon bij hoor", legt ze uit.

Stone, bekend uit de Spider-Man-films, laat in het interview ook weten dat ze haar succes nog steeds overweldigend vindt. "Zo lang draaide alles alleen maar om audities doen en iedere rol aannemen die ik kreeg aangeboden. Ik vind het overweldigend dat ik nu al weet wat ik na een filmrol ga doen."