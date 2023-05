Premium Het beste van De Telegraaf

Openhartig in nieuwe theatershow The Voice-zangcoach Babette Labeij: ’Ik was onderdeel van die cultuur’

Bewust reageerde de bekendste zangcoach van Nederland niet eerder op de wantoestanden bij The voice of Holland. Tot nu. In haar eigen theatershow Niet zeuren maar zingen zal Babette Labeij naast het verdriet om haar overleden moeder, anekdotes uit het vak, haar mislukte zangcarrière, #Metoo en de kracht van muziek, ook openlijk spreken over haar ervaringen achter de schermen van ’s werelds grootste talentenshow aller tijden.