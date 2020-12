Dotan bedankt paus Franciscus voor ’steun aan lhbtiq+-gemeenschap’

„Het was net alsof ik in een film zat. Ik zat daar ineens vooraan in die prachtige zaal en werd met de andere artiesten persoonlijk bedankt door de paus voor het optreden. Ik ben heel blij dat ik hem persoonlijk heb kunnen bedanken voor de steun die hij heeft getoond voor de lhbtiq+-gemeenschap”, aldus Dotan.

Paus Franciscus deed de afgelopen tijd een aantal opvallend progressieve uitspraken over homoseksuele mensen. Zo stelde hij in een documentaire dat gays ook het recht hebben een familie te vormen omdat ook zij ’kinderen van God’ zijn. Ook beklemtoonde de Argentijn dat overheden iets moeten regelen zodat zij zich kunnen registeren als partners.

Het Vaticaan haastte zich daarna overigens om te zeggen dat de kerkvader geen nieuwe leer binnen de Rooms-Katholieke Kerk verwoordde. Dotan zong voor de paus onder meer zijn hit There Will Be A Way. De zanger kwam vorige jaar zelf uit de kast.