Bow Wow moet pornoster ton betalen

Pornoactrice Celine Tran, ook bekend als Katsuni sleepte Bow Wow afgelopen zomer voor het gerecht omdat de rapper zonder toestemming paaldansclips van de wulpse Tran in zijn videoclip zou hebben gebruikt.

Bow Wow zou deze clips van een Franse band genaamd Electronic Conspiracy gestolen hebben en de beelden in de video van zijn nummer Drank in My Cup verwerkt hebben.

Lil Bow Wow, echte naam Shad Moss, reageerde niet op de aanklacht. Daarom oordeelde de rechtbank dat hij de schade en advocatenkosten voor zijn rekening moet nemen.

Een duur grapje, want de kosten van de rapper die eerder al belastingproblemen had bedragen nu 79.346 dollar.