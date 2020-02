Ook Hollands Glorie op 70e Filmfestival Berlijn

Sigourney Weaver in de openingsfilm van de 70e Berlinale, My Salinger year.

Met de wereldpremière van My Salinger year in het Berlinale Palast gaat donderdagavond de 70e editie van het Filmfestival van Berlijn van start. Een mijlpaal én een nieuw begin. Met een andere directie en een deels nieuwe generatie filmmakers die in de schijnwerpers worden gezet. Ook uit Nederland.