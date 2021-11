’Ex Rebekah Vardy gaat tegen haar getuigen in zaak Coleen Rooney’

De 56-jarige zakenman Stephen Clarke had een turbulente relatie met Vardy in 2005, lang voordat ze met profvoetballer Jamie Vardy trouwde. Op haar 23e trouwde ze met de zakenman, terwijl ze acht maanden zwanger was van een andere man. In 2017 noemde ze dat huwelijk in een interview met The Sun ’een hel’. Ze beschuldigde hem van geweld en vreemdgaan, wat hij altijd heeft ontkend. Een aantal weken nadat ze hem verliet met haar kind, werd Clarke veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij door roekeloos rijden een ongeluk had veroorzaakt waarbij een vader en grootvader om het leven kwamen.

Een bron zegt nu over Clarke: „Hij was Becky’s tweede echtgenoot en kent haar net zo goed als iedereen. Maar als hij wordt opgeroepen om te getuigen voor de rechtbank, zou dat nog wel voor een bommetje kunnen zorgen.” Zelf wil Clarke het nieuws niet aan de Britse krant bevestigen.

Rebekah Vardy klaagde Coleen Rooney aan toen die haar er in 2019 publiekelijk van beschuldigde persoonlijke verhalen van haar sociale media aan de pers door te lekken. De zaak vindt begin volgend jaar plaats.