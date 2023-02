Trouwplannen Suzan en Freek nog niet concreet

„Het komt wanneer het komt”, aldus Freek, die zijn vriendin Suzan in juli na ruim veertien jaar samen ten huwelijk vroeg. Wel hebben de twee „heel veel ideeën” en horen ze graag trouwideeën van fans tijdens hun komende tournee.

