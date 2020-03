Ruud van Nistelrooij doneert bijna 50.000 euro aan voedselbanken

Ruud van Nistelrooij Ⓒ Hollandse Hoogte

Drie voedselbanken in Brabant kunnen rekenen op de financiële steun van Ruud van Nistelrooij. De voedselbanken in Oss, Den Bosch en Eindhoven ontvangen elk 15.000 euro van de oud-spits. Daarvan kunnen in totaal 6.000 voedselpakketten worden samengesteld.