Voormalige bandleden woest op Sheila E om verkeerde foto Prince

Ze deelde onder foto’s van de echte Prince ook een foto waarop Prince al etend te zien was, waarbij Sheila E (63) zich herinnerde hoe de popster een hekel had om in aanwezigheid van mensen te eten. Alleen was de man op de foto niet Prince, maar zanger Mandy Romao.

Haar volgers aarzelen geen moment haar met de fout te confronteren. „Hoe kun je nou niet weten wie je eigen vriend is... dat is Prince niet.” Sheila E. erkende haar vergissing, maar merkte op dat haar woorden desondanks even oprecht zijn.

Sheila E in 1988 op tour met Prince Ⓒ Getty Images

Daar wordt aangetwijfeld door voormalige bandleden en andere bronnen die hecht met Prince waren tot aan zijn dood, schrijft Page Six. Zij beschuldigen de drumster dat ze wil profiteren van zijn gedachtenis. „Nadat Prince stierf, lijkt het of alles wat zij doet is gefocust op Prince en wat hij naliet. En dat is vreemd, want we zagen haar nooit op Paisley Park (Prince zijn huis en studio, red.)”

Zijn voormalige liefde en tegenspeler in de film Purple Rain uit 1984 Apollonia meent dat Sheila E. met haar post een ’wanhopige poging doet om relevant te blijven’.

Begin dit jaar kondigde de drumster nog aan een film te maken over haar tijd met Prince, genaamd Boy meets Girl.