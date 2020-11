Amber Brantsen zegt sorry voor korter journaal door zwangerschapsperikelen

„Sorry, het was een wat korter NOS Journaal om 8 uur. Maar bedenk: zwanger zijn is een feest! #26weken #kotsmisselijk #maarjekrijgterzoveelvoorterug”, schrijft Amber op het sociale medium.

Tijdens de uitzending zelf valt de kijker weinig op. Dat was wel anders toen Amber in juli onwel werd tijdens het journaal. Tijdens het lezen van het zeven uur journaal begon ze langzamer te praten en viel ze voorover op de desk. Een paar weken later maakte ze bekend in verwachting te zijn. Amber en Rachid verwachten eind februari 2021 een meisje.

Ook is Amber eind juli even uit de running geweest, doordat ze naar eigen zeggen ’een behoorlijk heftig eerste trimester’ beleefde. „Misselijkheid in combinatie met een extreem lage bloeddruk is een slechte mix. Ik voel me dan ook erg beroerd en dat is de reden dat ik momenteel even niet op tv ben”, schreef Amber destijds, die bevestigde dat haar flauwte van enkele weken daarvoor, live op televisie, ermee te maken had.