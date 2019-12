’Kunst voor iedereen’

Portret van Keith Haring terwijl hij op glas tekent, gemaakt in 1987. Ⓒ Foto Muna Tjeng Dance Projects

Angst voor aids en een allesvernietigende atoomoorlog. Woede om Apartheid, racisme en homofobie. Lol om videoclips, hiphop en games. Op de grote Keith Haring tentoonstelling in museum Bozar in Brussel ben je in een klap terug in de jaren tachtig. Het decennium waarin de Amerikaanse kunstenaar zijn iconische geworden graffiti beelden maakte, op straat, in de New Yorkse metro, nachtclubs en op reclameborden. ‘Kunst is voor iedereen’, was zijn motto.