Dries Roelvink gaat ondanks aanbod CDA niet de politiek in

Dries moest er even over nadenken, maar besloot het aanbod toch af te wijzen, vertelt hij aan BuzzE. „Ik ben erg politiek geïnteresseerd en ik merk dat politici het leuk vinden om met mij te praten”, zegt de Amsterdamse zanger. „Maar het moet een beetje luchtig blijven en bij me passen.”

Dat laatste is waar Dries over twijfelde, omdat hij zelf niet gelovig is opgevoed of naar de kerk gaat. „Daarnaast ambieer ik ook geen politieke carrière”, vult hij aan. Mocht er in de toekomst dus een ander aanbod komen, dan zal hij dat waarschijnlijk ook afwijzen.