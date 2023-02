Connie Booth wist niet van reboot Fawlty Towers

„Ik had het gewaardeerd als ik van John zelf had gehoord over het plan, in plaats van erover te lezen in de krant”, zegt de inmiddels 82-jarige Booth. Ze zegt „verbaasd” te zijn dat er nog een serie in de maak is. De actrice was in de originele reeks te zien als het kamermeisje Polly en was tot 1978 tien jaar getrouwd met Cleese.

Vorige week werd bekend dat Cleese samen met zijn dochter Camilla, die hij kreeg in zijn tweede huwelijk, werkt aan een nieuwe serie afleveringen van Fawlty Towers. In de ’reboot’ speelt Camilla zijn dochter. Hoteleigenaar Fawlty is recent achter haar bestaan gekomen en samen openen ze een nieuw hotel. Het is nog niet bekend wanneer en waar de serie te zien zal zijn.