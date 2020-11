Martien Meiland doet water bij de wijnen, wijnen, wijnen

Inmiddels is het gezin teruggekeerd naar Nederland en staat het chateau te koop. Dat het ze menens is ervan af te komen, valt op te maken uit de site van hun makelaar. Die heeft de vraagprijs inmiddels met tonnen tegelijk verlaagd van bijna 1,3 miljoen naar een als weekendaanbieding klinkende 998.000 euro! Nog geen miljoen dus voor een compleet chateau met zwembad, net verbouwde gîte, inboedel maar inmiddels helaas lege wijnkelder.

Potentiële kopers waren er tot dusver niet of nauwelijks. Door corona is het bezichtigen lastig, bovendien staan er in Frankrijk talloze landgoederen te koop en is de markt hiervoor, vanwege de hoge onderhoudskosten, nooit heel erg groot.

De belangstelling voor Martien zelf is overigens onveranderd. Zijn boek vliegt de winkel uit, vanavond zitten er weer 1,5 miljoen kijkers klaar voor een nieuwe aflevering van Chateau Meiland en zondagavond trok hij met Wie van de Drie ook weer een publiek van 1,2 miljoen kijkers.