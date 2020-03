John Williams zou zo weer Call TV willen doen

„Veel televisiemakers vinden Call TV het laagste van het laagste, maar voor mij geldt dat totaal niet”, zegt John in Veronica Magazine. „Alle presentatoren wilden zo snel mogelijk weg daar, om een volgende stap in hun carrière te maken. Terwijl ik daar prima zat, ik was niet zo’n carrièretijger. Ik heb ook echt getwijfeld toen RTL me een contract aanbood.”

John presenteerde de belspelletjes tussen 1994 en 1998. Hij vond vooral de interactie met de kijker leuk. „Als er weer zoiets als Call TV zou komen, zou ik er serieus over nadenken om dat te presenteren.”

Inmiddels is John vooral bekend van de programma’s Help, mijn man is klusser! en De slechtste chauffeur van Nederland.