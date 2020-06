1,7 miljoen kijkers zien Johan Derksen in Veronica Inside na ’racisme-rel’

Daarmee was het programma op het acht uur Journaal na, het best bekeken programma van de avond. Dat de uitending veel kijkers zou trekken, was wel te verwachten. Het was immers voor het eerst sinds een week van ophef, dat het onderwerp van die ophef, met name Johan Derksen, weer op de buis zou zijn.

Het bleek na die week, waarin ook een aantal adverteerders had laten weten zich terug te trekken in de reclameblokken rond het programma en er een boycot van Oranje volgde, dat het programma daarop afgestemd was. Zo zaten advocate Natascha Harlequin en ex-voetballer Dries Boussatta aan tafel, nadat een aantal andere gasten had geweigerd. Zij kregen de ruimte om Derksen stevig aan te pakken. Er werden tussendoor geen reclameblokken uitgezonden.

Bekijk ook: Twitteraars scharen zich achter Johan Derksen