Reünie Teach In tijdens Songfestival

Het optreden is onderdeel van de pauze-act tijdens de finale van het liedjesevenement, op zaterdag 22 mei 2021. Niet alleen Teach In zal optreden, maar ook Lenny Kuhr (die voor Nederland het Eurovisie Songfestival in 1969 won. Verder zullen de volgende oud-winnaars in de schijnwerpers worden gezet: Sandra Kim (België, 1986) Helene Paparizou (Griekenland, 2005), Lordi (Finland, 2006) en Måns Zelmerlöw (Zweden, 2015).

De reünie van Teach In, de band die in 1975 voor Nederland het Eurovisie Songfestival won, is het meest opvallend in dat rijtje. De popgroep die in de jaren zeventig heel populair was in ons land, heeft al heel lang niet meer opgetreden. Het laatste optreden van de band was in Moskou, in de week dat daar het Eurovisie Songfestival in 2009 werd gehouden. Toen had de popgroep al decennia niet meer opgetreden.

Nieuwe hoogtes

De winnaars brengen hun lied vanaf drie unieke locaties in Rotterdam. De daken van de Maassilo, Hotel New York en het Depot Boijmans Van Beuningen worden omgetoverd tot een podium, waarbij de zes oud-winnaars naar nieuwe hoogtes worden getild, zo meldt de organisatie in een persbericht. Vandaar de naam van de act: ‘Rock the Roof’.

Regisseur Gerben Bakker is apetrots op de pauze-act die zeker voor een dikke laag Songfestival-gevoel zal zorgen. „Omdat dit het 65e Songfestival is maken we een reis door de tijd. Natuurlijk geven wij met heel veel liefde Nederlandse winnaars zoals Lenny Kuhr en Getty Kaspers dit unieke podium. Wij zijn er bijzonder trots op dat Teach In in de originele bezetting na een zeer lange tijd weer samenkomt. Iedere optreden krijgt een eigen unieke sfeer”, zegt hij. „Rotterdam gaat niet snel vergeten worden.”

Twee jaar geleden vond er op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv ook een pauze-act plaats met succesvolle oud-deelnemers. Toen stonden onder andere Conchita Wurst (Oostenrijk 2014), Eleni Foureira (Cyprus 2018), Måns Zelmerlöw (Zweden, 2015) en Verka Serduchka (Oekraïne 2007) gezamenlijk op het podium in de Israëlische stad. Dat optreden was een enorm succes.