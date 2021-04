Prins Philip-acteurs staan stil bij zijn overlijden

In een verklaring brengt Smith – die de prins speelde in de eerste twee seizoenen van de populaire Netflix-serie – zijn condoleances over aan koningin Elizabeth en de koninklijke familie. „Prins Philip was de man. En hij wist het”, aldus de acteur. „Bedankt voor je dienst, oude baas. Het zal niet hetzelfde zijn zonder jou.”

Menzies nam de rol in de derde en vierde reeks van The Crown voor zijn rekening. Op Twitter eert hij de vrijdag overleden hertog van Edinburgh (99). „Als ik iets zeker weet over de hertog van Edinburgh dan is het dat hij niet zou willen dat een acteur die hem op tv speelde zijn mening zou geven over zijn leven, dus laat ik het over aan Shakespeare”, schrijft de acteur, voorafgaand aan een citaat.

Ook in het vijfde en zesde seizoen van de serie zal Philip te zien zijn. Dan wordt de rol gespeeld door Jonathan Pryce.