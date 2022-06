Victoria Beckham kwetst chef-kok met ’ingewikkelde eisen’

De beroemde Spaanse chef-kok Dani Garcia heeft een boekje open gedaan over zijn ervaringen met Victoria Beckham. De kok was gevraagd om het eten te verzorgen tijden de bruiloft van voormalig Real Madrid-ster Sergio Ramos en Pilar Rubio, maar dat liep niet geheel zoals verwacht. Waar velen watertandend naar zijn maaltijden zouden uitkijken, wilde Victoria Beckham tot zijn grote verdriet het complete menu omgooien.

Hoewel de bruiloft inmiddels alweer drie jaar geleden is, staat de gebeurtenis hem nog scherp in het geheugen. „Het was heel erg raar. Victoria veranderde het hele menu”, vertelde hij maandag in de populaire Spaanse show El Hormiguero. „Het was heel verdrietig. Als je zo’n inspanning levert, hebben niet alleen ik en mijn team, maar ook de bruid en bruidegom en alle anderen een uniek menu samengesteld. Dat van haar was helemaal anders en volledig gebaseerd op groenten.”

Victoria’s wensen waren zo vreemd dat hij sommige dingen zelfs nog nooit had gezien, zo vertelt hij in de show die dagelijks zo’n 2,5 miljoen kijkers trekt. „Ze wilde alleen maar kokoswater, had een schaal pepermuntjes aan de ene kant en aan de andere kant een flesje desinfecterende gel. Nu is dat heel bekend, maar toen nog helemaal niet, omdat de pandemie nog niet was begonnen. Het was erg ingewikkeld om Victoria die avond het menu te geven dat ze wilde.”

Nachtmerrie

Al jarenlang zijn Victoria’s eetgewoontes onderwerp van gesprek. Zo werd tijdens het EK 2004 bekend dat ze een streng dieet volgde waarbij ze enkel met mineraalwater gewassen aardbeien at en onlangs onthulde ze dat ze niets eet dat bereidt is in olie, boter of saus. Ook eet ze geen vlees of melkproducten. Haar ultieme snack bestaat naar eigen zeggen uit een stuk toast met zout. „Ik ben waarschijnlijk de grootste nachtmerrie voor de meeste restaurants”, gaf ze toe.

Ook haar echtgenoot David Beckham onthulde onlangs dat Victoria niet de meest gezellige persoon is om mee uit eten te gaan. „Helaas ben ik getrouwd met iemand die al vijfentwintig jaar iedere dag hetzelfde eet. Sinds ik haar ken eet ze alleen gegrilde vis en gestoomde groenten en ze wijkt daar echt zo goed als nooit van af.”