Ozzy Osbourne heeft half jaar na operatie nog moeite met lopen

Zijn artsen vonden de operatie nodig omdat de onlangs 74 jaar geworden rocker het risico liep verlamd te raken. Dat hij nu nog steeds niet goed kan lopen, frustreert hem. „Het is verdomd moeilijk”, zei hij. Zeker nu zijn tournee op losse schroeven staat. „Ik wil het gewoon heel graag.”

Het lange herstel knaagt aan de Brit. „Ik ben in mijn leven nog nooit zo lang ziek geweest. Het is verbazingwekkend hoe lang je door kan gaan en dat dan ineens één stom ding je hele leven kan verpesten.”

Ziekte van Parkinson

Bij Ozzy is ook de ziekte van Parkinson geconstateerd, maar daar heeft hij momenteel niet zoveel last van. „Het punt is dat mijn hoofd in orde is”, liet hij weten. „Mijn creativiteit is oké, mijn zang is oké, maar ik kan nu gewoon niet veel lopen.”

Het is de bedoeling dat Ozzy vanaf begin mei door Europa toert met zijn No More Tours 2. Hij doet steden aan als Helsinki, Stockholm, Praag, Madrid, Berlijn en een paar grote plaatsen in Groot-Brittannië.