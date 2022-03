The Prodigy kondigt eerste tour zonder frontman aan

Het gaat vooralsnog alleen om shows in het thuisland van de groep. De concerten staan in het teken van The Fat of the Land, het meest bekende album van The Prodigy dat dit jaar precies 25 jaar geleden uitkwam. Op die plaat staan hits als Smack My Bitch Up, Firestarter en Breathe.

Keith Flint maakte in 2019 op 49-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. De zanger worstelde met psychische problemen en verslavingen.