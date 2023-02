Linkin Park brengt single uit met stem overleden Chester Bennington

De opname dateert uit de periode voor Meteora, het tweede album van de band, dat in 2003 uitkwam. De single staat, samen met andere niet eerder uitgebrachte nummers, op de jubileumeditie van dit album dat ter ere van het twintigjarig bestaan op 7 april uitkomt.

„Het was alsof je een van je favoriete foto’s vond, waarvan je was vergeten dat je hem gemaakt had. Alsof hij wachtte op het juiste moment om zichzelf te onthullen”, vertelde gitarist Mike Shinoda over de vondst van Lost. „Fans vragen ons al jaren om iets uit te brengen met de stem van Chester, en ik vind het fantastisch om dat op zo’n speciale manier te laten gebeuren.”

Zanger Bennington maakte in 2017 op 41-jarige leeftijd een einde aan zijn leven. Sinds zijn dood hebben de overgebleven bandleden een pauze van onbepaalde duur ingelast.

Heb jij hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.