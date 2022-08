Sylvester Stallone bedacht Rocky in 1976, maar kan ’uitbuiting’ personages niet stoppen

Gossip

Brad Pitt geeft bizarre verklaring voor rok: ’We gaan toch allemaal dood’

Brad Pitt baarde vorige maand in Berlijn opzien met zijn opvallende outfit bij de première van zijn nieuwe film Bullet Train, toen hij in een rok op de rode loper verscheen. Zijn uitleg over die keuze is echter een stuk opmerkelijker dan het kledingstuk zelf.