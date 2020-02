Anna Nooshin opent James Bond Experience

In deze experience kunnen bezoekers de ’No Time to Die Experiential’ betreden om te laten zien dat zij een 007 agent kunnen zijn. Slagen zij in deze missie, dan ontvangen zij een video die vervolgens gedeeld kan worden op sociale media. Natuurlijk kunnen ook meteen kaarten worden gekocht voor de Pathé-voorstellingen van de nieuwe Bond-film die vanaf 2 april in de bioscoop draait.

De James Bond Experience is van 13 tot en met 28 februari open voor publiek in de pop-up store op Utrecht Centraal.

In de 25ste Bond-film heeft James Bond zijn turbulente leven als geheim agent achter zich gelaten en leidt hij een rustig bestaan op Jamaica. Dit wordt abrupt onderbroken wanneer zijn oude vriend en CIA-agent Felix Leiter hem vraagt om een ontvoerde wetenschapper te helpen bevrijden. Deze missie blijkt verraderlijker dan gedacht en brengt Bond op het spoor van een mysterieuze schurk die gewapend is met levensgevaarlijke nieuwe technologie. Daniel Craig keert in No Time To Die keert voor de vijfde keer terug als 007.